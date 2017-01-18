Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaçak avladığı ördeğin fotoğrafını paylaştı, cezayı yedi

Kaçak avladığı ördeğin fotoğrafını paylaştı, cezayı yedi

Kaçak avcılara göz açtırmayan Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kez cezayı sosyal medyadan kesti. Vurduğu ördek ve çullukların fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan İ.K. isimli kaçak avcıya 8 bin 200 TL ceza kesildi.

Kaçak avladığı ördeğin fotoğrafını paylaştı, cezayı yedi

18 Ocak 2017 12:38

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetimlerle yasa dışı yollarla avlanan kaçak avcılara göz açtırmıyor. Ekipler yaptığı denetimlerde Terkos Gölü'nde avlanan T.A. ve A.B.’nin ruhsatsız avcılık yaptığını tespit etti. İki şahsa belge olmadan avlanmak, ava yasak bölgede avlanmak, tüfekte takoz olmadan avlanmak ve koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması suçlarından 4 bin 163 TL para cezası kesildi. Şahısların tüfekleri ile vurdukları 2 sakarmeke ve bir balaban kuşuna el konuldu.
Koruma Kontrol Şefliği Görevlileri yasa dışı avcılık ile olan mücadelesini sosyal medyaya da taşıdı. Ekipler son olarak internet üzerinden tekne ile vurulmuş ördek ve çulluk fotoğraflarını tespit ettiği İ.K. hakkında yaptıkları araştırmada, ruhsatsız avcılık faaliyetinde bulunduğunu belirledi.
Şahsın kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler, ruhsatsız avlanan İ.K.’ye vurduğu kuşlar ve ruhsatsız avcılık yaptığı gerekçesiyle toplam 8 bin 200 TL para cezası uyguladı.

Alper Tüydeş 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!