Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Kaçak avlanan 148 bin 500 kilo hamsiye el koyuldu

Kaçak avlanan 148 bin 500 kilo hamsiye el koyuldu

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uymayan toplam 148 bin 500 kilo hamsiye el koyarak ilgililere idari para cezası uyguladı.

Kaçak avlanan 148 bin 500 kilo hamsiye el koyuldu

26 Ocak 2017 20:05

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü su ürünleri avcılığı denetimlerini sürdürüyor. Yapılan bu denetimlerle deniz ve iç su kaynaklarındaki su ürünleri potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması bir plan dahilinde yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik tedbirlerin alınarak uygulanması, istihsal yerleri, karaya çıkış noktaları, barınaklar, perakende satış yerleri, balık unu ve yağı fabrikaları, yol güzergahındaki kontrol ve denetimler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin yapılması, büyük balıkçı gemileri ve gırgır ağları ile yapılan yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi hedeflendi.

Bu bağlamda intikal etmiş olan ihbar ve şikayetler üzerine il ve ilçe müdürlüklerinin kontrolörlerince ortaklaşa denetim birimleri oluşturulmuş ve çapraz denetimler icra edilmiş. 2017 yılı Ocak Ayının ilk yarasında denetim ekiplerince toplam 26 denetim yapılmış. Denetimler sonucu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4/1 Nolu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğin ilgili maddelerinde aykırı yasa dışı avlanıldığı anlaşılan ve boy yasağına uymayan toplam 148 bin 500 kilo ürüne (hamsi) el konularak, ilgililere gerekli idari para cezası uygulanmış.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, “Denizlerden ve iç sulardan avcılık yolu ile elde edilen 50 Kg ve daha fazla miktardaki su ürünleri için, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işletme tesisine naklinde ‘nakil belgesi’ alınmasının zorunlu olduğu ve nakil belgelerin geçerlilik süresinin belge üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir. Balıkçılarımızın mağduriyet yaşamamaları adına, nakil belgesi almadan ürünlerini nakletmemelerini önemle rica ediyoruz. Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, üretimi ve su ürünlerinin ihracatını artırmak, stoklarının korunmasını ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesi için her balığa bir kez üreme şansı verilmesi gerektiğini, balıkçılarımızın yasaklanmış av ve araç ve gereçlerini kullanmaması ve avlanma kurallarına riayet etmeleri önem taşımaktadır” dedi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!