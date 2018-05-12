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Kaçak avlananlar drone ile yakalandı

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlananları drone ile yakalıyor.

Kaçak avlananlar drone ile yakalandı

12 Mayıs 2018 13:14
Kaçak avlananlar drone ile yakalandı - Tıkla İzle

Yaban hayatı ve bioçeşitliliğn sürdürülebilirliği için koruma ve kontrol çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bursa’nın Orhaneli İlçesi sınırlarında bulunan Çınarcık Barajında av koruma kontrol faaliyeti gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tekne ve drone yardımıyla kaçak avlananlara göz açtırmıyor. Av koruma memurları ve fahri av müfettişleri katılımlarıyla gerçekleştirilen çalışmada avlanmada kullanılan ve doğadaki su kuşlarına zarar veren çok sayıdaki malzeme ele geçirildi. 

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, av sezonunda ve dışında 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan personel ve teknik destekli yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri ekipler tarafından titizlikle devam edeceği açıklandı.

Abdullah Çibir 

 

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