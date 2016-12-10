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Kaçak elektriğe afişli uyarı

Adana’nın Kozan ilçesinde vatandaşlar, kaçak elektrik ve korsan elektrikçiye karşı bilboardlara asılan afişlerle bilgilendirildi. Kozan Elektrik, Elektronik ve Benzeri Odası Başkanı Hakan Sağmen, yangınların yüzde 90'dan fazlasının elektrik kontağından çıktığını belirterek vatandaşları korsan ve merdiven altı elektrikçilerle çalışmaması konusunda uyardı.

Kaçak elektriğe afişli uyarı

10 Aralık 2016 13:15

Kozan Elektrik, Elektronik ve Benzeri Odası Başkanlığı tarafından ilçe merkezindeki çeşitli noktalara vatandaşları kaçak elektrik kullanmamaları ve korsan elektrikçiler ile çalışmamaları konusunda bilgilendirici afişler asıldı. Kaçak elektrik ve korsan elektrikçilerin yaşanan olası bir faciada can ve mal kayıplarına neden olduğunu kaydeden Sağmen, vatandaşları kaçak elektrik ve korsan elektrikçiye karşı uyardı.

Sağmen, "Buradaki amacımız öncelikle insanların can ve mal güvenliğini nasıl daha iyi bir seviyelerde tutmak, insanları bilinçlendirmekti. Türkiye’de çok fazla derecede merdiven altı diye tabir ettiğimiz korsan elektrikçi var. Bu korsan elektrikçiler yaptıkları işin ne olduğunu bilmeyen kişiler. Tesisatlarda ve fabrikalarda iş yerlerinde okullarda yurtlarda zaman zaman yangınlar çıkmakta ve can kayıpları yaşanmakta. Bugün bir canımızın yanması hepimizi çok büyük üzüntüye sokuyor. Ayrıca bir fabrikamızda yangın çıkması çok büyük mali zorluklar getiriyor ayrıca ülke ekonomimize de zarar veriyor. Bunların önüne geçmek için vatandaşlarımızı bilinçlendirmek istedik" dedi.

Yangınlarının yüzde 90'dan fazlasının elektrik kontağından çıktığını belirten Sağmen, "Elektrik kontağından çıkan yangınlara baktığımız zaman yüzde 80'i bilinçsiz elektrikçiler, korsan elektrikçilerin yapmış olduğu tesisatlardan kaynaklandığını belirledik. Vatandaşlardan isteğimiz kesinlikle ve kesinlikle korsan ve merdiven altı kişilerle çalışmamaları, bu konuda yetkili fen adamlarımızla esnaf arkadaşlarımızla çalışmalıdır. En azından mesuliyeti belli olan, fenni mesuliyeti olan kişiler arızlarını ve sorunlarını daha iyi çözeceğine inanıyoruz" diye konuştu. 

Erol Karaoğlan

Etiketler: afişli uyarı, kaçak elektrik


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