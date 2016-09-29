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Kaçak göçmen faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına gitmek üzere denize açılan kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu ölenlerin sayısı 6’ya ulaştı.

Kaçak göçmen faciasında ölü sayısı 6ya yükseldi

29 Eylül 2016 23:39

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek isteyen yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, sabaha karşı Yalıçiftlik Koyu’ndan denize açıldı. Kaçakları taşıyan tekne, Karaada açıklarında alabora oldu. Sabah saatlerinde 3 kaçak göçmenin cesedine ulaşılmıştı. Akşam saatlerine 2 ceset daha bulunmasıyla ceset sayısı 5 olmuştu. Havanın kararmasıyla birlikte hava çalışmaları dururken, denizden arama ise devam etti. Akşam saatlerinde 1 erkek cesedine daha ulaşılarak toplam ceset sayısı 6 oldu. 4 kişinin sağ kurtulduğu bot faciasında 20 mülteci ise halen kayıp.

Eren Ayhan
 

Etiketler: kaçak göçmen


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