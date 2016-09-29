Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan Yunanistan’ın Kos Adası’na geçmek isteyen yaklaşık 30 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, sabaha karşı Yalıçiftlik Koyu’ndan denize açıldı. Kaçakları taşıyan tekne, Karaada açıklarında alabora oldu. Sabah saatlerinde 3 kaçak göçmenin cesedine ulaşılmıştı. Akşam saatlerine 2 ceset daha bulunmasıyla ceset sayısı 5 olmuştu. Havanın kararmasıyla birlikte hava çalışmaları dururken, denizden arama ise devam etti. Akşam saatlerinde 1 erkek cesedine daha ulaşılarak toplam ceset sayısı 6 oldu. 4 kişinin sağ kurtulduğu bot faciasında 20 mülteci ise halen kayıp.

Eren Ayhan

