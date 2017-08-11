Kaçak göçmen taşıyan otobüs şoförü tutuklandı

Erzincan’dan Ankara’ya giden Mustafa Y. yönetimindeki 59 UR 095 plakalı yolcu otobüsünü durduran polis ekiplerinin otobüste yaptığı aramada Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Irak, Türkmenistan, Suriye, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 102’si erkek, 9’u bayan 8’i çocuk 119 göçmenle karşılaşmıştı. Kontrol noktasında durdurulan ve daha önce trafikten men edildiği belirlenen yolcu otobüsün otobüs içerisinde üst üste, bazıların otobüs şoförlerinin dinlenmek amacıyla kullandığı bölümde ve bağaj kısmında 119 kaçak göçmen taşıdığı belirlenmişti.

Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevkedilen otobüs şoförü Mustafa Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan Şansever