Kaçak göçmen taşıyan otobüse el konuldu

Bu gece saat 01.00 sularında Sivas-Erzincan Karayolu uygulama noktasında yol kontrolleri gerçekleştiren polis ekipleri, Ağrı’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu firmasına ait otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan kimlik kontrollerinde 25 yolcunun kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. 20’si Afgan ve 5’i Pakistanlı olan kaçak göçmenler kimlik tespiti için araçtan indirilerek emniyete götürüldü. Aracın iki şoförü insan kaçakçılığı suçlaması ile gözaltına alındı. Şoförlere göçmen başı 1 ile 10 bin TL arasında para cezası kesileceği öğrenildi. Otobüse ise incelenmek üzere el konuldu. 25 kaçak göçmen emniyetteki kimlik kontrollerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Onur Erden - Veysel Korkmaz