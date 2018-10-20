Kaçak göçmenler ve organizatör jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı

Alınan bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Tek Evler mevkiinde rutin devriye görevi yapan jandarma ekipleri ağaçlık bir alanda saklananların olduğunu fark etti. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen 30 kişiyi yakaladı. 16 çocuk, 6 kadın ve 8 erkekten oluşan grup, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Burada yapılan soruşturmada şahısların arasında bulunan Ramazan H. adlı kişinin organizatör olduğu belirlendi.

Yemek, giyim eşyası ve ilaç gibi insani yardımların yapıldığı 29 göçmen Küçükköy Jandarma Karakolu misafirhanesinde konuk edilirken, Ramazan H. isimli organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin yasal işlemleri sürüyor.

Suat Salgın