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Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 64 yaralı

Erzurum'da, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi. Kamyonun kasasında bulunan 90 kaçak göçmenden 1'i öldü, 64'ü yaralandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 64 yaralı
Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 64 yaralı - Foto Galeri

19 Nisan 2018 10:06

Kaza, bugün sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Kaçakları taşıyan 04 AF 996 plakalı kamyonun kimliği öğrenilemeyen şoförü, Dellal Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için ana yoldan taliye yola girmek istedi. Bu sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 90 kaçak, çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 1 kaçak öldü, 4’ü ağır toplam 64 kaçak göçmen yaralandı. 

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve Horasan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4’ü ağır toplam 64 göçmenin yaralandığını belirterek kazayla ilgili tahkikat başlatıldığını kaydetti.

Ahmet Akbuğa - Şahap Çakır 

 

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