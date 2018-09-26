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Kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot battı

Kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot battı
Kaçak göçmenlerin bindiği lastik bot battı

Kuşadası Körfezi’nde kaçak göçmenlerin bindiği bir lastik bot battı. Yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak üzereyken bindikleri lastik botun su almasıyla batma tehlikesi geçiren 12’si çocuk toplam 46 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun batma tehlikesi geçirdiği yolunda ihbar aldı. Hemen bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalışırken su almaya başlayan lastik bottaki batma tehlikesi yaşayan 12'si çocuk 46 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil güvenlik botuna alınarak sağlık kontrolünden geçirilen ve battaniye verilen kaçak göçmenler Kuşadası Marina'sına getirildi. Angola, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Suriye uyruklu 46 kaçak göçmenin kurtarılma çalışması sırasında göçmenlerin bindikleri lastik bot tamamen battı.  

Zafer Hacısalihoğlu

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