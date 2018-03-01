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Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti

Erzincan’ın ardından Erzurum’da da sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri Doğu Ekspresi treniyle Ankara'ya gitmek isteyen Afganistan uyruklu 2’si bebek 48 kaçak göçmen polisin baskınıyla yakalandı. Polisin baskın anı İHA kamerasına anbean yansıdı.

Kaçak göçmenlerin Doğu Ekspresi yolculuğu erken bitti
Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti - Foto Galeri

01 Mart 2018 13:44
Kaçak göçmenlerin 'Doğu Ekspresi' yolculuğu erken bitti - Tıkla İzle

Polis ekipleri, Kars’tan yola çıkan Doğu Ekspresi trenine Erzurum Garında baskın yaptı. Alınan bir ihbarı değerlendiren polisler, bir vagonda Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerle karşılaştı. Polisler, 2’si bebek 48 kişiden oluşan kaçak göçmenlerin evrakını inceledi.

Evraklar sahte çıktı

İncelemede, bilet alarak trene binen yabancı uyrukluların elinde, yolculuk yapmalarını sağlayan ve Kars Valiliği İl Göç İdaresinden verilmiş gibi gösterilen evrak olduğu anlaşıldı. Polis, söz konusu kurumun şahıslara herhangi bir evrak vermediğini tespit edince yapılan detaylı incelemede, şahısların yurda kaçak olarak girip sahte evrak düzenleyerek Kars'tan bindikleri trenle Ankara'ya gitmeye çalıştıkları belirlendi.

Kaçak göçmenler trenden indirilip gözaltına alındı. Yakalanan 48 kaçak göçmen, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, sınır dışı işlemlerinin yapılması amacıyla bir spor salonuna götürüldü.

Öte yandan İHA muhabirinin objektifine yansıyan bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Sosyal medyada fenomen olan Doğu Ekspresi treniyle yolculuk yapan vatandaşlar garda sosyal medya için birbirinden değişik pozlar vererek paylaşımlarda bulunurken, ülkelerindeki savaş dolayısıyla kaçan Afganistanlı göçmenlerin hali hüzünlendirdi.

Ahmet Akbuğa – Sefa Tetik – Şahap Gürler

 

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