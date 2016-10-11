İddiaya göre, İslahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde 11 Nolu Sokak'taki evinde yalınız yaşayan Kadir A. (60), gece alkol aldıktan sonra uyudu. Bir daha uyanmayan Kadir A.'nın sabah saatlerinde evine giden arkadaşları, cansız bedeni ile karşılaştı. Arkadaşlarının çağrılarına cevap vermeyen Kadir A.'nın olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen polisin incelemesinin ardından evdeki içki şişeleri de polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Kadir A.'nın cenazesi, İslahiye Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Boyacılık yaparak geçindiği belirtilen Kadir A.'nın maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle kaçak içki içtiği ileri sürüldü. Polisin aldığı içki şişelerinin ilk belirlemelere göre bandrolsüz olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bekir Şentürk