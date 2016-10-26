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Kaçak ilaç imalathanesine şok baskın

Sosyal medyadan ilaç satışı yapan şebekeyi takip eden İstanbul polisi, kaçak ilaç üreten ve bunları piyasaya süren şebekeye şok baskın yaptı. Operasyonda 1 milyon liralık vücut geliştirme ilacına el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı.


26 Ekim 2016 14:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri sosyal medyadan ilaç satışı yapan bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda Tuzla'da bir adrese ulaşan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Adrese giden ekipler, şebeke üyelerinin daireyi tam bir ilaç imalathanesine çevirdiğini tespit etti. Şebeke üyelerinin daireye soktukları 900 kilo ağırlığındaki bir makine ile toz şeklindeki kimyasal maddelerden ilaç ürettikleri, diğer bir dairede ise başka bir makine ile ambalajlama yaptıkları belirlendi. Dairedeki odaların ise adeta bir laboratuvara çevrildiği görüldü.

Polis kaçak imalat yapılan dairelerde uzun bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sırasında şahısların kullandıkları makineler ve ses yalıtımı dikkat çekti. Operasyonda ele geçirilen ve vücut geliştirme ilacı olarak bilinen yaklaşık 1 milyon lira değerinde ilaca el konuldu. Olayla ilgili 4 kişi ise şüpheli olarak gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

Etiketler: kaçak ilaç


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