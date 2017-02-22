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Kaçak kaplumbağalar yeni yuvalarına götürüldü

Atatürk Havalimanında yakalanan yaklaşık 4 bin yavru su kaplumbağası, bekletildikleri pet shop mağazasından alınarak hukuksal süreç bitene kadar barınacakları İstanbul Akvaryum'a götürüldü. Sevimli kaplumbağaların tek tek sayılarak götürülmesi kameralara yansıdı.

Kaçak kaplumbağalar yeni yuvalarına götürüldü

22 Şubat 2017 14:14
Kaçak kaplumbağalar yeni yuvalarına götürüldü - Tıkla İzle

Atatürk Havalimanında Lübnan’dan gelen bir uçakta 3 valiz içerisinde kaçak yollarla getirilen yaklaşık 4 bin yavru su kaplumbağası ele geçirilmişti. Kaplumbağalar daha sonra yakında bulunan bir pet shop mağazasına geçici olarak bırakılmıştı. Yavru su kaplumbağaları yeni yuvaları olan İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezine götürülerek koruma altına alındı. Kaplumbağaların gün ışığı ve sıcaklık değerleri dikkatle izlenerek özel yemle besleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından İstanbul Akvaryum Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilen yavru su kaplumbağaları, tedavileri ve hukuksal süreç bitene kadar İstanbul Akvaryum’da duracak. Kaplumbağalar rehabilitasyon bölümünde oldukları için vatandaşların ziyaretine kapalı olacak.

Öte yandan yavru su kaplumbağaları yeni yuvaları olan İstanbul Akvaryum Rehabilitasyon Merkezine götürülürken yetkililer tarafından tek tek sayılması kameralara yansıdı. Görüntülerde teker teker sayılan yavru su kaplumbağalarından telef olanların ayrıldığı görülüyor.

"Şuanda çok mutlular"

İstanbul Akvaryum Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, "Bizim rehabilitasyon alanımızda kırmızı yanaklı kaplumbağalara özel bir yer olmamasına rağmen bu canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için kendi alanımıza aldık. Şu anda görüldüğü üzere çok mutlular, adaptasyonları iyi bir şekilde sağlandı. Bizim buradaki temel önceliğimiz hayatta kalmalarını sağlamak. Su ve ortam sıcaklığı ile birlikte gün ışığı gibi gerekli olan her şeyi burada teknik altyapımız ile sağlıyoruz. Kaplumbağaların yedikleri palet, kurutulmuş karides ve somon gibi yemler ile besleniyorlar" dedi. 

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ 

Etiketler: Atatürk Havalimanı, kaplumbağa, pet shop


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