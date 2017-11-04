Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Araç ilçesine bağlı Ahatlar köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ahatlar köyü mezarlık bölgesinde icra edilen operasyonda kaçak kazı yapan 6 şahıs suçüstü jandarma ekiplerince yakalandı. Şahısların üst aramalarında 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 11 adet fişek, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet manivela ele geçirildi.

Ardından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde söz konusu şahıslar ile irtibatlı olduğu tespit edilen Araç ilçesine bağlı Kızılören köyünde ikamet eden bir şahsın evine de operasyon düzenlendi. Operasyonda tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisi elde edilen şahsın evinde yapılan aramada, 77 adet sikke, 3 adet biblo, 2 adet metal çanak, 1 adet metal tas, 3 adet el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca denetimli serbestlik kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlhan Yazan