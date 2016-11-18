Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kaçak kazı operasyonunda iki kişi daha tutuklandı

Kaçak kazı operasyonunda iki kişi daha tutuklandı

Kastamonu’da kaçak kazı yapmak isteyen 7 kişilik şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şebekenin lideri olduğu iddia edilen iki kişi daha tutuklandı.

Kaçak kazı operasyonunda iki kişi daha tutuklandı

18 Kasım 2016 17:10

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Başören köyünde Akkaya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek buradaki görevlilere kaçak kazı yapmak için rüşvet teklif eden şebekeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri, zanlıların ifadesinden yola çıkarak şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Levent Ç. ile Kenan D.’nin İzmir’de izini sürdü. Emekli astsubay oldukları öğrenilen Levent Ç. ile Kenan D., İzmir’de yakalanarak segbis sistemiyle ifadeleri alındı. Şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Levent Ç. ile Kenan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturmada daha önce de A.K., O.T., F.E., B.B. ve K.D. gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 

Vedat Yunus İkizoğlu
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!