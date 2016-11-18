Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Başören köyünde Akkaya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek buradaki görevlilere kaçak kazı yapmak için rüşvet teklif eden şebekeye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Jandarma ekipleri, zanlıların ifadesinden yola çıkarak şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Levent Ç. ile Kenan D.’nin İzmir’de izini sürdü. Emekli astsubay oldukları öğrenilen Levent Ç. ile Kenan D., İzmir’de yakalanarak segbis sistemiyle ifadeleri alındı. Şebekenin lideri olduğu ileri sürülen Levent Ç. ile Kenan D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturmada daha önce de A.K., O.T., F.E., B.B. ve K.D. gözaltına alınarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Vedat Yunus İkizoğlu

