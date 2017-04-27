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Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü gözaltına alındı

İzmir’in Tire ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü gözaltına alındı

27 Nisan 2017 10:00

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe dışından gelen kalabalık bir grup tarafından Kurşak Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, Büyükkale Karakol Komutanlığınca belirlenen bölgeye jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaçak kazı yapan M.A., M.K., M.K., E.O., C.G., ve İ.B. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dedektör, kazma, kürek, balyoz, levye, halat, ip merdiven, baret, matkap, emniyet aletleri ve aydınlatma malzemeleri gibi malzemeler ile 1 adet binek araç ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan şahısların bölgede birden fazla noktada kaçak kazı yaptığı öğrenildi.  

Abdülaziz Baydilli
 

Etiketler: gözaltı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kaçak kazı


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