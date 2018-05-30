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Kaçak kazı yapanlara suçüstü |Balıkesir haberleri

Balıkesir Jandarma ekipleri Gönen ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan şahısları iş makinesi ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı.

Kaçak kazı yapanlara suçüstü |Balıkesir haberleri

30 Mayıs 2018 12:04

Gönen’in Hacımenteş Mahallesinde bulunan sit alanında izinsiz kazı yapıldığı istihbaratı üzerine kazı alanına jandarma ekipleri baskın yaptı. Sit alanının da kaçak kazı yapan A.A.K., M.Ş., R.S. ve H.Y. isimli şahıslar ve 1 adet iş makinesi, 13 adet muhtelif kazı malzemesi ile birlikte suçüstü yakalandılar. Jandarma kazı yapılan yerde 3x2 m genişliğinde, 5 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilerek ele geçirilen kazı malzemeleri muhafaza altına alınarak iş makinesi yedi emin olarak sahibine teslim edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, yakalanan şüphelilerden A.A.K'nin "Dolandırıcılık" suçunda da arandığı tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.  

Hüseyin Efe G.
 

 

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