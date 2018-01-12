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Kaçak kazıdan balık ve kuşlu mozaik çıktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaçak kazı yapan kişi, eseri çalamadan yakalandı.

Kaçak kazıdan balık ve kuşlu mozaik çıktı

12 Ocak 2018 14:57

Alınan bilgiye göre, polis, Şehit Mustafa Mahallesi’nde daha önceden de kaçak kazı yapılan müstakil ikametin bahçesinde yine kaçak kazı yapıldığı ve geçmiş dönemlere ait mozaik bulunduğu ve çıkartılmaya çalışıldığı bilgisini aldı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evin bahçesinde yapılan çalışmalarda 4 metre derinliğinde 3 metre çapında çukur kazıldığı, çukur zemininde üzerinde balık ve kuş figürleri bulunan 4-5 metrekare genişliğinde geçmiş dönemlere ait olduğu değerlendirilen mozaik yapı ile kalp şeklinde 80 santim çapında lahit olduğu değerlendirilen sütun taş tespit etti.

Müze yetkilileri ile irtibata geçen ekipler, tahkikatı sürdürüyor.
Olayla ilgili S.A. isimli şahıs gözaltına alındı. 

Ersoy Yalçın

Etiketler: kaçak kazı, mersin

 

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