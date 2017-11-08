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Kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince kaçak kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi suçüstü yakalandı.

Kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

08 Kasım 2017 14:32

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi Şahindere mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda N.Ö, D.D, F.Ö, D.C, H.Y ve S.S, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken kazma, kürek ve halat gibi kazı malzemelerine el konuldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına getirilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra adli para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Emre Gülle
 

Etiketler: tekirdağ

 

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