Kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karahisarlı Mahallesi Şahindere mevkiine operasyon düzenledi. Operasyonda N.Ö, D.D, F.Ö, D.C, H.Y ve S.S, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda zanlılar gözaltına alınırken kazma, kürek ve halat gibi kazı malzemelerine el konuldu.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına getirilen şahıslar, ifadeleri alındıktan sonra adli para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Emre Gülle

