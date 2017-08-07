Kaçak kömür taşıyan kamyona 20 bin TL ceza

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosiklet timi Zonguldak Ereğli arasındaki karayolunda yaptığı denetimler sırasında Ümit Ö. idaresindeki 67 EL 248 plakalı kamyoneti durdurdu. Kömür yüklü kamyonetin taşıma irsaliyesi olmayınca jandarma ekipleri ağırlığını ölçmek için kantara getirdi. Yapılan ölçümde 4 ton 520 kilogram kömür yüklü olduğu anlaşılan kamyonete bölge trafik ve özel idare müdürlüğü ekipleri tarafından toplamda 20 bin TL idari para cezası uygulandı. Kaçak olduğu anlaşılan kömür özel idare müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsü ise yapılan işlemlerin ardından olay yerinden ayrıldı.

Kdz. Ereğli’de motosikletli jandarma timlerinin geçtiğimiz hafta da kaçak kömür taşıdığı tespit edilen bir araca 20 bin TL para cezası uyguladığı belirtildi.

Vedat Kılıç