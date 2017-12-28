Diğer
Kategoriler

Kaçak midye avcıları ceza yememek için denize kaçtı

Kocaeli körfezinde koruma altındaki kuş gözlem merkezi sınırlarında kaçak midye avcılığı yapan şahıslar, Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine ceza kesmemesi için denize kaçtı.

Kaçak midye avcıları ceza yememek için denize kaçtı

28 Aralık 2017 11:27

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan ve koruma altındaki kuş gözlem merkezi sularında kaçak midye avcılığı yapan 8-10 kilişik şahıslarla, kendilerini sudan çıkarıp cezai işlem uygulamak isteyen görevliler arasında yaşanan köşe kapmaca ilginç görüntülere sahne oldu. Edinilen bilgiye göre İzmit Körfezi’nde kaçak midye yapan şahısları engellemek isteyen zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, alana gelerek kaçak avcıları denizden çıkmaları konusunda uyardılar.

Ceza yememek için denize kaçtılar

Kaçak avcıların sudan çıkmaması üzerine zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri zaman zaman sudan çıkan kaçak avcıların kimliğini isteyince ceza yemekten korkan avcılar yeniden denize kaçtı. Uzun süre yetkililer tarafından ikna edilemeyen kaçak avcıların bazıları, sahil boyunca denizin içerisinden çıkmayarak cezai işlem için kıyıda bekleyen yetkililerin gitmesini bekledi. Bazıları ise kıyıdaki sazlıkların arasında kaçarak gözden kayboldular.

“Biz yakalamak istediğimizde denize kaçıyorlar”

Kaçak avcılarla sürekli mücadele ettiklerini belirten Kocaeli İl Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, “Burası midye avcılığına yasak bir bölge. Ayrıca burası Milli Parklar koruma alanı, kuş cenneti olarak geçiyor. Biz burada yoğun bir şekilde denetimleri yapıyoruz. Ama biz yaptıkça onlar da devam ediyor. Burada yasak olan midye avcılığı yapıyorlar. Biz yakalamak istediğimizde denize kaçıyorlar, bekliyoruz. Onlar çıkınca tutanakla işlemlerini yapacağız. Kişi başı bin 150 TL cezası var. Her hafta 3-4 defa burada işlem yapıyoruz” dedi.

Kişi başı bin 150 TL ceza kesildi

Öte yandan Denizin içerisinde yürüyerek zaman zaman kıyıya çıkan avcılardan bazıları kaçarak gözden kaybolurken, uzun süre sonra yakalanan 2 avcının topladığı midyelere, midyelerin taşındığı iki araca ve dalgıç malzemelerine el koyuldu. Şahıslara bin 150’şer TL ceza kesildiği öğrenildi. 

Cihan Atik-Gürcan Yılmaz

Etiketler: Kocaeli, midye avcıları

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç