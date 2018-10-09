Kaçak mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı, çok sayıda yaralı var

Kaza, Elazığ'ın Sivrice ilçesi Gözeli yolu Yedipınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan'dan yurda kaçak giren 5'i çocuk 30 mültecinin bulunduğu 34 FY 1078 minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Ağaca çarpan araçta bulunan 5'i çocuk 30 Afganlı yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan sürücünün ise yardım çağırma bahanesiyle olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

“ŞOFÖR KAÇTI”

Yedipınar Köyü Muhtarı Şefik Doğan ise kaza anını saniye saniye gördüğünü söyledi. Sabah hayvanları yemlemeye kalktığını aktaran Doğan, "Saman yüklerken Diyarbakır tarafında bir araç geldi, bademlerin olduğu yerden direk aşağı uçtu. Takla atacak gibi oldu tekrar düzeldi. Dereye burnu çakıldı. Daha sonra koştuk gittik, yaralıları çıkardık. Bir kısmını yola çıkardık. Jandarmaya bilgi verdim. Ambulanslar geldi. Şoför biraz yardım etti. Sonra şoför tepeye doğru çıktı, kaçtı gitti. Hepsi Afgan uyrukluydu. Şoför 'ben telefon edeceğim' dedi. Bende 'telefon var, bırak telefonu yaralıları çıkartalım' dedim. Tepeye çıktı. Daha sonra kaçtı gitti. Traktörle gittim baktım ama göremedim" ifadelerini kullandı.