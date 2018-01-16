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Kaçak sigara balyaları bomba gibi patladı

Adana'da atık plastik balyaları içinde kaçak sigara ele geçiren polis sıkıştırılmış balyaları açarken patlama sesinin duyulması tedirginliğe neden oldu.

Kaçak sigara balyaları bomba gibi patladı

16 Ocak 2018 09:49

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıhamzalı Mahallesi’ndeki bir hurda deposunda ‘kaçak sigara’ depolandığı ve buradan da dağıtımının yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, söz konusu adrese şok baskın düzenledi. Depoda arama yapan polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Depoda geri dönüşüm için hazır hale getirilen plastik balyalar, ekiplerin dikkatini çekti. Polis, söz konusu balyalarının halatlarını kestiğinde sıkıştırıldığı için bomba gibi patladı. Her halat kesilmesinde bomba patlamasını andıran ses çıktı. Balyalar açılıp incelediğinde de ‘gümrük kaçağı’ olduğu belirtilen toplam 38 bin 250 paket sigara ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak sigarayla ilgili olarak depo işletmecisi gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki sorgusunun da devam ettiği belirtildi. 

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: balya, kaçak sigara

 

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