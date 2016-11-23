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Kaçak sigara ile yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da bir minibüse zulalanmış gümrük kaçağı 2 bin 284 paket sigara ile yakalanan 2 kişiden 1'i savcıya ifade verdikten sonra, diğeri ise mahkemece serbest bırakıldı.

Kaçak sigara ile yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

23 Kasım 2016 19:19

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurdukları bir minibüste arama yaptı. Minibüsün altı, ön motor kısmı ve yan kapılarının bulunduğu yerlerde zulalanmış toplam 2 bin 284 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Y.B.(51) ve R.S.(35) gözaltına alındı. Söz konusu sigaraların Artvin'den Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.
Polisteki sorguları tamamlanan Y.B. ve R.S. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. R.S. savcıya ifade verdikten sonra, Y.B. ise sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: kaçak sigara


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