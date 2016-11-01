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Kaçak suç makinesi Uşak'ta yakalandı

Uşak'ta, yaşının 4 katı kadar kesinleşmiş hapis cezası olan kaçak Tarık Yüksel polis tarafından yakalandı.

Kaçak suç makinesi Uşakta yakalandı

01 Kasım 2016 00:10

Uşak polisi, hakkında 31 arama kaydı, 54 hırsızlık kaydı, 7 defa tedbir kararı, 83 yıl 1 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 7 bin 400 TL adli para cezası bulunan 21 yaşındaki Tarık Yüksel isimli kaçak zanlıyı yakaladı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, rutin uygulamaları esnasında Ünalan Mahallesi Müjde Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede şahsın kaçak bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. Hakkında onlarca suç ve kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı Tarık Yüksel gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. 

Ertunç Öztürk
 

Etiketler: Kaçak suç makinesi


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