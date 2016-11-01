Uşak polisi, hakkında 31 arama kaydı, 54 hırsızlık kaydı, 7 defa tedbir kararı, 83 yıl 1 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 7 bin 400 TL adli para cezası bulunan 21 yaşındaki Tarık Yüksel isimli kaçak zanlıyı yakaladı. Uşak Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, rutin uygulamaları esnasında Ünalan Mahallesi Müjde Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede şahsın kaçak bir suç makinesi olduğu anlaşıldı. Hakkında onlarca suç ve kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı Tarık Yüksel gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Ertunç Öztürk

