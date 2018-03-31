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Kaçak tavuk kesimhanesine operasyon: 7 gözaltı

Adana’da kaçak tavuk kesimhanesine polis ekipleri gece yarısı baskın düzenlendi. Baskında 3 ton kesilmiş tavuğa el konulurken olayla alakalı 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Kaçak tavuk kesimhanesine operasyon: 7 gözaltı

31 Mart 2018 04:15

Alınan bilgiye göre, kaçak tavuk kesimhanesi işletildiği ihbarı alan polis, gece yarısı Yüreğir İlçesinde Camili Mahallesi’nde bulunan kesimhaneye baskın düzenlendi. Bir evin bahçesinde baraka kısmını kesimhaneye çeviren 7 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Kesimhanede ise yaklaşık 3 ton kesilmiş tavuk ele geçirildi. Kesilmiş etler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. 

Kesimhanede kesilen tavukların, tavuk kıymasında yapılan kebaplar da ve tavuk dönerde kullanıldığı öğrenildi.

Süleyman Cenk İdaye  

 

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