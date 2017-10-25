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Kaçak tütün ve sigara operasyonuna 93 gözaltı

Denizli’de, kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 93 kişi gözaltına alındı.

Kaçak tütün ve sigara operasyonuna 93 gözaltı

25 Ekim 2017 10:27

Denizli’de kaçak tütün ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Kent merkezi ve ilçelerde kaçak tütün ve tütün ürünlerinin satışını yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda iş yerlerinin resmi belgeleri ve TAPDK satış izin belgeleri incelendi. Denetimlerde, iş yerlerinde kaçak sigara, puro, nargile, pipo ve açıkta kıyılmış tütün satışının izinsiz yapıldığı tespit edildi.

Aramalarda, belgeleri eksik olan ve kaçak yollarla getirilen yaklaşık 595 kilogram kıyılmış tütün, 800 bin adede yakın makaron, 3 bin paketten fazla kaçak sigara, 2 bin pakete yakın nargile tütünü, 2 kilo kaçak çay ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 93 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alındı. 

Medeni Topaloğlu

 

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