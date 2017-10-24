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Kaçak Ukraynalının yaşadığı barakada esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde polis ekiplerince pasaportsuz olarak yakalanan Ukraynalının yaşadığı metruk barakada satışa hazır 50 adet esrar paketi ve 36 saksıda Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Kaçak Ukraynalının yaşadığı barakada esrar ve Hint keneviri ele geçirildi

24 Ekim 2017 21:59

Edinilen bilgiye göre, Kemer’de polisin yaptığı güvenlik uygulamasında pasaportsuz olarak yakalanan 31 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Myroslav Shcherban’ın Kuzdere Mahallesinde metruk bir binada yaşadığı ortaya çıktı. Polis ekipleri söz konusu yerde jandarma işbirliği ile yaptıkları aramada 50 ayrı paket halinde satışa hazırlanmış 300 gram esrar maddesi ile 36 ayrı saksıda yetiştirilen Hint Keneviri fidesi ele geçirdi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkartılan şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Hanım Türk

Etiketler: antalya, baraka, Ukraynalı

 

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