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Kaçak yolcu soruşturmasında yeni gelişme

Atatürk Havalimanı’nda bir kişinin kaçak yollarla girdiği uçakta gözaltına alınmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında, arındırılmış alana geçiş güvenlik noktalarında görevli güvenlik personelleri açığa alındı.

Kaçak yolcu soruşturmasında yeni gelişme

15 Ocak 2018 20:36

Antalya’daki sevgilisini görmek isteyen R.K Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali arındırılmış salona girerek biletsiz uçağa kadar girmesine ilişkin başlatılan soruşturmada güvenlik noktasında görev yapan güvenlik personeli ve yer hizmetleri personelinin ifadesi alınmıştı. Soruşturma kapsamında İç Hatlar Geliş Katı Arındırılmış Salon’a geçiş noktasında görev yapan güvenlik personelinin apron kartlarını iptal ederek görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kimliği ve uçuş bileti olmadan İç hatlar Arındırılmış Salona kimlik ve uçak bileti olmadan güvenlik noktasından kaçak yolla geçerek 104 nolu kapıya gelerek Antalya uçağına binmek istemiş ama THY personeli tarafından fark edilerek polise teslim edilmişti. Polis tarafından serbest bırakıldıktan iki saat sonra yeniden İç Hatlar Geliş Terminali’ne gelerek kaçak yolla ilk önce güvenlik noktasını daha sonra da 402 nolu kapıda yer hizmetleri personelinin dikkatsizliğinden faydalanarak uçağa binmişti. Burada kabin memurunun yolcuları sayması üzerine yakalanarak tekrar gözaltına alınmıştı.

Tuncer Cengiz 

 

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