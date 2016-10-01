Çalıştayın sonuç bildirgesinde, Türkiye’deki kaçakçılığın boyutunun yıllık ortalama 51 milyar liraya ulaştığına dikkat çekilerek, esnafın mücadelede daha aktif rol oynaması gerektiği belirtildi. Buna göre esnaf kaçakçılara karşı sosyal medyada örgütlenerek, bizzat bilinçlendirme çalışmalarının içinde yer alacak.

150’yi aşkın bakkal ve bayi odası başkanı, 28-29 Eylül tarihleri arasında, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken liderliğindeki “2’nci Kaçakla Mücadele Çalıştayı”nda bir araya geldi. Kıbrıs’taki çalıştayda, çaydan akaryakıta sigaradan cep telefonuna pek çok yelpazeye yayılan kaçak ticaretin Türkiye ekonomisine verdiği zararlar masaya yatırıldı. Oda başkanları, kendi bölgelerindeki sorunları tartışmaya açtı, çözüm önerilerini sıraladı.

Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan TESK’in Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’deki kaçakçılığın boyutunun herkesi mağdur ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Son verilere göre kaçakçılığın Türkiye’ye faturası ortalama yıllık 51 milyar lira civarında. Gözümüzü dört açmamız gerekiyor. Kaçak ticaret herkese zarar veriyor. Hem devlet hem tüketici hem satıcı kaybediyor. Kaçak yüzünden esnafın geliri ciddi biçimde azalıyor. Biz, bu zararı en aza indirmek için pek çok çalışma yapıyoruz. ‘Kaçak Ürün Alma, Kapıma Kilit Vurma’, ‘Dikkat! Bilmediğin Gerçekler Var’ başlıklı çeşitli kampanyalarımız sayesinde geniş kitlelerin dikkatini bu konuya çekmeyi başardık. Ancak kaçak ticaretle mücadele bir kişi veya kurumun üstesinden gelemeyeceği kadar karmaşık bir konudur. Bu nedenle işbirliği içinde bir mücadele etmemiz gerekiyor. Biz elimizi taşın altına koyduk. Devletimizin kaçakçılara karşı yürüttüğü mücadelede üzerimize düşenleri dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla yerine getireceğiz.”

Devlette yıllık 5 milyar TL’lik vergi kaybı

Palandöken, devleti milyarlarca lira vergi kaybına uğratan ve terör örgütlerinin finans kaynağı olan sigara kaçakçılığındaki tehlikeye de işaret ederek, şöyle devam etti: “2015’te yüzde 20’lerden yüzde 13’lere gerileyen kaçak sigara ticareti, devlete yıllık 2 milyar liranın üzerinde ek vergi geliri sağladı. Ancak son yıllarda yüzde 13 seviyesinden bir türlü aşağıya düşmeyen kaçak sigara yüzünden devletimiz yıllık yaklaşık 5 milyar liralık vergi kaybı yaşamaktadır. Kamu sağlığını tehdit eden ve özellikle terör örgütlerinin finans kaynağı olan kaçağa karşı hız kesmeden mücadeleyi sürdüreceğiz.“

Esnafın ekmek parası tehdit altında

Bendevi Palandöken, kaçakçılarla mücadelede sosyal medyanın aktif kullanılmasının önemine değindi. Çalıştay süresince #EkonomideEsnafinGucu hashtag’ini kullanarak konuyla ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu: “Şu bir gerçek ki kaçak ticareti, esnafın ekmek parasını tehdit ediyor. Bizim bu ekmek parasına sahip çıkmamız gerekiyor. Teknolojinin bize sunduğu nimetlerden yararlanmamız çok önemli. Esnafımızın sosyal medyayı daha aktif biçimde kullanması gerekiyor. Burada esnafımızı daha aktif hale getirecek ve vatandaşımızı bilinçlendirecek çalışmalar yapacağız. Önümüzdeki dönemde devletle işbirliği içinde proje üretmeye devam edeceğiz. ALO 136 kaçakçılık ihbar hattının daha aktif kullanılması için de çabalarımız sürecek.” Çalıştay sonunda katılımcılar kaçakla mücadeleye karşı kararlılıklarını gösteren bildirgeye de imza attılar.