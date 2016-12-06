Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3 ay önce İran ve Irak sınırında kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerle birlikte gümrük kaçağı malzemeleri taşımada kullanıldığı için el konulan katırlar, bugün Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık artırma usulü ile satışı çıkarıldı. Saat 09.30’da ihalesi yapılmış olup, satışa esas 35 bin 381 TL bedel ile satışa sunulan katırlar, ihaleye iştirak eden katılımcılar arasında en yüksek teklifi veren katılımcıya 26 bin 600 TL bedelle kesin satış suretiyle satıldı.