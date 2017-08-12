Diğer
Kategoriler

Kaçakçılar sonunda bunu da yaptı.

Ev taşıma bahanesi ile ev eşyalarının yüklendiği tırın kasasındaki kolilerde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçakçılar sonunda bunu da yaptı.

12 Ağustos 2017 15:49

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ve Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağı ekipler, D-100 karayolu İlçe girişi yakınında H.Y yönetimindeki 34 NEY 61 plakalı ev eşyası yülü tırı durdurdu. Narkotik köpeği Kurt'un da katıldığı operasyonda Tır'da genel arama yapıldı. Kurt’un şüphesi üzerine kasada bulunan tüm eşyalar indirilerek koliler açıldı. İçerisinde ev eşyası varmış gibi bantlanan kolilerin içerisinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigaraları ele geçirdi.

Olayla ilgili Tır sürücüsü H.Y. (25) ve yanında bulunan babası H.Y. (48) gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Nevzat Yücel 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç