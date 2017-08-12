Kaçakçılar sonunda bunu da yaptı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ve Suşehri Emniyet Müdürlüğüne bağı ekipler, D-100 karayolu İlçe girişi yakınında H.Y yönetimindeki 34 NEY 61 plakalı ev eşyası yülü tırı durdurdu. Narkotik köpeği Kurt'un da katıldığı operasyonda Tır'da genel arama yapıldı. Kurt’un şüphesi üzerine kasada bulunan tüm eşyalar indirilerek koliler açıldı. İçerisinde ev eşyası varmış gibi bantlanan kolilerin içerisinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigaraları ele geçirdi.

Olayla ilgili Tır sürücüsü H.Y. (25) ve yanında bulunan babası H.Y. (48) gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevzat Yücel