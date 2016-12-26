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Kaçakçıların yöntemi polisi şaşkına çevirdi

Şanlıurfa’da polisin kaçak sigara olma ihtimaline karşı durdurduğu kamyonetteki sistem polisi şaşkına çevirdi.


26 Aralık 2016 12:33

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mahsun C.’nin kullandığı 47 AZ 732 plakalı kamyoneti durdurdu. Kamyonette arama yapan polisler, aracın ön kısmında hidrolik boruları olduğunu fark etti. Bunun üzerine sürücü kısmında inceleme yapan ekipler, araca sonradan yerleştirilmiş bir sistem olduğunu tespit etti. Sistemi çalıştıran ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü. Aracın kasasının hidrolik yardımıyla yan açıldığını gören polisler, altında ise 10 bin 760 paket gümrük kaçağı sigara saklandığını tespit etti. Sigaralara el koyan ekipler sürücü Mahsun C.’yi ise gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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