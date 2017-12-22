Diğer
Kategoriler

Kaçakları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 33 yaralı

Van’da kaçak göçmen taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı.

Kaçakları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 33 yaralı

22 Aralık 2017 21:06
Kaçakları taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 33 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Van-Erciş Karayolu Ünseli Mahallesi İnci Petrol önünde, Van istikametinden Erciş istikametine giden İran, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmenin içinde bulunduğu 65 AF 316 plakalı minibüs ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile göçmenlerin içinde bulunduğu minibüs şarampole yuvarlandı. Kazanın duyulmasının ardından, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Bu arada kaçak göçmenlerin üzerlerinden sahte kimlik ve belgeler çıkarken, kazayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Nihat Çavuşoğlu 

 

Etiketler: van

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç