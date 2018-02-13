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Kaçamayacağını anlayınca teslim oldu

Bolu’da tartıştığı şahsı silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı Düzce’de polise teslim oldu.

Kaçamayacağını anlayınca teslim oldu

13 Şubat 2018 19:34

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sıralarında İzzet Baysal Caddesi Karamanoğlu Pasajı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Ramazan Ü. ile Murat Zafer Cankurtaran cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüşünce Ramazan Ü., yanında bulunan silahla Murat Zafer Cankurtaran’ın kasık bölgesine 2 el ateş etti.
Cankurtaran, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kendisi teslim oldu

Polis ekipleri, Cankurtaran’ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Ramazan Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği Pazar gününden itibaren şahsın gidebileceği kent merkezi, ilçeler ve çevre illerde polis ekiplerinin operasyonları nedeniyle daha fazla kaçamayacağını anlayan Ramazan Ü., Düzce’de Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Faruk Çidem

 

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