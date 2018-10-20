Kaçan araç yakalandı, gizli bölmesinden silah çıktı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis timleri Amirliği görevlileri 18 Ekim günü saat 15.30 sıralarında bir araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarın uymayarak kaçmaya başlayan M.G. isimli araç sürücüsü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücü M.G. araçtan indirilerek gözaltına alınırken, ekipler araç üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar neticesinde aracın gizli bölmesinde ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edilen M.G. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

