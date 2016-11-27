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Kaçan sürücü Yeşilçam oyuncusu çıktı

İzmir’in Urla ilçesinde, köpeğe çarpıp motosikleti ile yola düşen Oğuzhan Ateş’in üzerinden geçip öldüren, olay sonrası kaçan Yeşilçam oyuncusu 75 yaşındaki Ergül B.’yi yakalayan polis, İzmir’de ‘Ayın polisi' seçildi.

Kaçan sürücü Yeşilçam oyuncusu çıktı

27 Kasım 2016 11:53

Geçen 20 Haziran günü akşam saatlerinde, 19 yaşındaki Oğuzhan Ateş, bir kaç ay önce satın aldığı 35 AE 3359 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İzmir Zeytinalanı mevkiine kadar giden Ateş, daha sonra dönüşe geçti. İzmir’den Urla yönüne giden Ateş’in önüne aniden bir köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan Ateş, kurtaramadı ve köpeğe çarparak devrildi. Köpeğinin telef olduğu kazada, Oğuzhan Ateş ve motosikleti asfaltta metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ateş’i ambulans ile Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Oğuzhan Ateş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü Yeşilçam oyuncusu çıktı
Araştırmalar sonunda, olay gecesi köpeğe çarptıktan sonra motosikletten fırlayıp yola düşen Oğuzhan Ateş’in üzerinden bir otomobilin geçtiği belirlendi. Olayla geniş çaplı soruşturma başlatan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 ZK 5126 plakalı otomobili kullanan 75 yaşındaki Ergül B’yi, yerde yatan Oğuzhan Ateş’in üzerinden geçtiğini saptadı ve yakaladı. Yaralı halde yol ortasında bulunan Oğuzhan Ateş’e çarparak ölümüne neden olmakla suçlanan 75 yaşındaki Ergül B’nin ise Ayhan Işık ve Sadri Alışık gibi ünlü Yeşilçam artistlerin mesai arkadaşı, eski bir yardımcı oyuncu olduğu, 1963-1967 yılları arasında ‘Serseriler Kralı’, ‘Sefiller’, ‘Akşamcı’ gibi filmlerde rol aldığı öğrenildi. Karabağlar’da ikamet eden Ergül B.’nin olay gecesi, Gülbahçe’deki yazlığına gittiği öğrenildi. Şüpheli Ergül B.’nin ‘taksirle adam öldürme’ suçlamasıyla 2 ile 6 yıl arasında hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı bildirildi.

Şüpheliyi yakalayan polis ayın polisi seçildi
Öte yandan, kazayı aydınlatmak için çalışan Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden, polis memuru Mehmet Şahin, soruşturma kapsamında aracı ve şüpheli şahsı belirleyip yakaladığı için İzmir’de ‘Ayın dış ilçeler polisi’ seçildi. Ölümlü kazayı faili meçhul bırakmayan polis memuru Şahin’e İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, takdirname verdi. 

Atakan Şen
 


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