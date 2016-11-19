İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.00’de, İstanbul Kumkapı’da bulunan, İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezinde yangın çıkmıştır. Yangının geri gönderme merkezindeki yabancılar tarafından çıkarıldığı tespit edilmiş olup; İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelince derhal Emniyet, İtfaiye ve sağlık birimlerine haber verilmiştir. Yapılan müdahalelerin ardından yangından etkilenen geri gönderme merkezindeki 3 yabancı tedbiren hastaneye kaldırılmış olup; hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenmiştir.

Olay anında, Merkezde bulunan yabancılar, kaldıkları odalardan tahliye edilerek, havalandırma alanına çıkarılmışlardır. Ancak güvenlik güçlerinin engelleme girişimlerine rağmen, buradaki karışıklıktan yararlanan geri gönderme merkezinde bulunan yabancıların 123’ü firar etmiştir. Firar eden yabancıların 20’si yakalanmış olup; geri kalanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Öte yandan ilgili mevzuat gereği geri gönderme merkezlerine yanıcı ve yakıcı maddelerin sokulması ve bulundurulması yasaklanmış olup; mevzuatın gereğini yerine getirmeyerek yangının çıkmasına sebebiyet verenler ile firar olayının gerçekleşmesinde ihmali olan kamu görevlileri hakkında soruşturma açılmış ve görevden uzaklaştırılmışlardır" denildi.