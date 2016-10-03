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Kaçırılan kızı için Cumhurbaşkanı’na mektup yazdı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi Kuşluk Köyü Yaylasından kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki genç kızdan 18 gündür haber alınamıyor. Tüm yolları deneyen baba, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Kaçırılan kızı için Cumhurbaşkanına mektup yazdı

03 Ekim 2016 14:25

Edinilen bilgiye göre, Kuşluk köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Halil Şen’in 16 yaşındaki kızı Gülfidan Şen, kardeşiyle birlikte kaldığı Gözpınar Yaylası’nda 18 gün önce kayboldu. Okula gitmek üzere hazırlanan kızının kaçırıldığından şüphelenen baba Şen, jandarmaya bilgi vererek Torul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Aradan geçen zaman içerisinde kızının bulunamadığını söyleyen Halil Şen, “Kızımın bilekliği yayla evinden 10 metre ilerde çamurda bulundu. Benim çocuğum isteğiyle gitmemiş. Buna yüzde 100 eminim” dedi.

Kızından 18 gündür haber alamadığını kaydeden Halil Şen, “Sayın Cumhurbaşkanımıza mektup yazarak mağduriyetimi anlattım. Yaşadıklarımı bir bir yazdım. Cumhurbaşkanımızın bu tür olaylara karşı hassasiyetini biliyorum. Benim tek isteğim, eğer Türkiye’de adalet varsa benim çocuğumu bulup bana teslim etsinler” ifadelerini kullandı.


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