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Kaçırılan Libya uçağında 109 kişi serbest bırakıldı

Libya’dan kaçırılarak Malta’ya iniş yapan yolcu uçağında şu ana kadar 109 kişi serbest bırakıldı.

Kaçırılan Libya uçağında 109 kişi serbest bırakıldı

23 Aralık 2016 17:53

Sebha’dan Trablus’a sefer düzenleyen Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağı kaçırılarak Malta’ya iniş gerçekleştirmişti. 111 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan ve Malta’ya indirilen uçakta ilk olarak kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi serbest bırakıldı. Daha sonra ikinci bir grubun serbest bırakılmasıyla, serbest bırakılanların sayısı 65’e yükseldi. Malta Başbakanı Joseph Muscat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 44 kişinin daha serbest bırakıldığını ifade etti. 

Korsanlar teslim oldu

Libya’dan Malta’ya yolcu uçağını kaçıran 2 hava korsanı teslim oldu.

Sebha’dan Trablus’a sefer düzenleyen Afriqiyah Havayollarına ait yolcu uçağı kaçırılarak Malta’ya iniş gerçekleştirmişti. 111 yolcu ve 7 mürettebatı bulunan ve Malta’ya indirilen uçakta ilk olarak kadın ve çocuklardan oluşan 25 kişi serbest bırakıldı. Ardından ikinci bir grup ile 44 kişinin serbest bırakılması sonucu serbest bırakılanların sayısı 109’a yükseldi. Uçağı kaçıran 2 hava korsanı teslim olurken, korsanların iltica talep ettiği bildirildi. 

Etiketler: Libya, Malta


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