Sebha’dan Trablus’a sefer düzenleyen Afriqiyah Havayollarına ait U20 tipi yolcu uçağı, saldırganlar tarafından kaçırılmıştı. 111 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, Malta’ya indirilmişti. Serbest bırakılan uçaktaki kadın ve çocuklar tahliye edilmeye başlandı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kadın ve çocuklardan oluşan ilk grubun serbest bırakıldığını kaydetti. Başbakan Muscat, olayla ilgili olarak Libya Başbakanı Faez El Serraj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Malta basınında yer alan haberlerde, saldırganların üzerinde el bombası bulunduğu ifade edilmişti. Malta basını, korsanların Seyfülislam Kaddafi’nin cezaevinden serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurmuştu.

