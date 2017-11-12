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Kaçırılan şahıs operasyonla kurtarıldı

Batman'da alacak verecek meselesi yüzünden kaçırılan ve zorla tutulan bir şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Kaçırılan şahıs operasyonla kurtarıldı

12 Kasım 2017 12:11

Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Cumartesi sabaha karşı E.T. isimli şahsın alacak-verecek meselesi nedeniyle Ü.T. isimli şüpheli tarafından silah zoruyla kaçırıldığı, cüzdanı ve cep telefonun gasp edilerek bir binanın beşinci katında zorla alıkonulduğu ellerinin ve ayaklarının elektrik kablosu ile bağlanıldığı Ü.T. isimli şahsa yardım eden 1 kadın ve 1 erkek şahsın daha bulunduğu E.T. isimli mağdurun 1 erkek ve 1 kadın şahsın evden ayrıldıkları sırada kendi imkânları ile evin balkonundan dikkat çekmek için cisim fırlattığı esnada bölgede devriye görevini ifa eden ekiplerimizce olay fark edilmiştir. Bahse konu ikamete Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerimizin itfaiye yardımı ile yapmış oldukları operasyon neticesinde E.T. isimli şahıs kurtarılarak tedavisinin yapılması amacıyla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılmış, Ü.T. isimli şahıs ise yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca ikamette yapılan aramada toplam ağırlığı 700 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Ü.T. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğümüzde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş 1 erkek ve 1 kadın şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarımız ise devam etmektedir" denildi. 

Mehmet Şükrü Yıldırım

Etiketler: Batman, operasyon

 

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