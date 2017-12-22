Diğer
Kategoriler

Kaçırılan şahsa tecavüz ve işkence iddiasına 4 tutuklama

Gaziantep’te bir şahsın kaçırılarak işkence görmesi, tecavüze uğramasıyla ilgili yakalanan 4 şahıs çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaçırılan şahsa tecavüz ve işkence iddiasına 4 tutuklama

22 Aralık 2017 19:36

İddiaya göre, İskenderun’da yaşayan F.A. sosyal medya aracılığıyla tanıştığı E.S. isimli kadınla görüşmek için Gaziantep’e geldi. Burada kadının kocası E.S. ve yanında bulunan arkadaşları Ö.D. ile Ö.K. iddiaya göre F.A.’yı kaçırdı. F.A., kendisine tecavüz edildiğini, işkence yapılarak, para ve cep telefonunun gasp edildiğini iddia etti. Ayrıca F.A.’ya kadın iç çamaşırları giydirilerek fotoğraflarının çekildiği ve bunların sosyal medyada paylaşıldığı ileri sürmüştü. Olayla ilgili Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçerek, E.S. isimli kadın, E.S.’nin kocası E.S., kocasının arkadaşları Ö.D. ile Ö.K.’yı gözaltına almıştı. Şahıslar sorgularının ardından sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastane çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. 4 kişi hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliyesi’ne sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç