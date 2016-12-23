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Kaçırılan uçaktaki yolculardan 25’i serbest bırakıldı

Libya’dan kaçırılarak Malta’ya iniş yapan yolcu uçağında kadınlar ile çocukların aralarında bulunduğu 25 kişi serbest bırakıldı.

Kaçırılan uçaktaki yolculardan 25i serbest bırakıldı

23 Aralık 2016 16:34
Kaçırılan uçaktaki yolculardan 25’i serbest bırakıldı - Tıkla İzle

Sebha’dan Trablus’a sefer düzenleyen Afriqiyah Havayollarına ait U20 tipi yolcu uçağı, saldırganlar tarafından kaçırılmıştı. 111 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu uçak, Malta’ya indirilmişti. Uuçaktaki kadın ve çocuklar tahliye edilmeye başlandı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kadın ve çocuklardan oluşan ilk grubun serbest bırakıldığını kaydetti. Başbakan Muscat, olayla ilgili olarak Libya Başbakanı Faez El Serraj ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Malta basınında yer alan haberlerde, saldırganların üzerinde el bombası bulunduğu ifade edilmişti. Malta basını, korsanların Seyfülislam Kaddafi’nin cezaevinden serbest bırakılmasını talep ettiğini duyurmuştu.


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