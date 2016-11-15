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Kaçırıldığı kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ayşe Şahin toprağa verildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Kızık köyünde, kaçırıldığı kişi tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ayşe Şahin toprağa verildi.


15 Kasım 2016 16:27

21 yaşındaki halasının oğlu Ali Karakurt tarafından kaçırıldıktan sonra dün Kızık köyünde öldürülen Ayşe Şahin’in (17) cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Düşecek köyüne getirildi. Üzerine al yazma bırakılan cenaze, köy camisinin önündeki musalla taşına konuldu. Buradaki törene, genç kızın yakınları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şahin öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Öte yandan, genç kızın babasının 9 yıl önce tabancayla intihar ederek yaşamına son verdiği, annesinin ise başkasıyla evlilik yapması sonucu öldürülen Ayşe Şahin ve ağabeyinin yurda verildiği öğrenildi. İntihar eden Ali Karakurt da, olayın meydana geldiği Çavdarhisar ilçesine bağlı Kızık köyünde toprağa verildi.

Etiketler: Ali Karakurt, Ayşe Şahin


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