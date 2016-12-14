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'Kaçırıldım' demişti, evi terk ettiği anlaşıldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 16 yaşındaki A.N.S. isimli kızın evden zorla kaçırıldığı iddiasının asılsız olduğu ortaya çıkarken, genç kızın daha önce de dört defa evi terk ettiği, ailenin her defasında polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaçırıldım demişti, evi terk ettiği anlaşıldı

14 Aralık 2016 14:46

 İzmir’in Karabağlar ilçesinde, 16 yaşındaki A.N.S. isimli kızın evden zorla kaçırıldığı iddiasının asılsız olduğu ortaya çıkarken, genç kızın daha önce de dört defa evi terk ettiği, ailenin her defasında polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Ailesi ile birlikte Karabağlar ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki A.N.S. isimli kız, geçtiğimiz 3 Aralık 2016 günü ortadan kaybolmuş, eve gelen aile kızlarının yatağında kan lekeleri ve genç kızın yırtık pijamaları ile karşılaşmıştı. İddiaya göre, A.N.S. babasının cep telefonuna kaçırıldığı yönünde mesaj attı. Bunun üzerine aile durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İzmir polisi, ev çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, A.N.S.’nin evden tek başına ayrıldığını belirledi. Titiz bir çalışma yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek A.N.S.’nin İzmir Otogarına gittiğini belirledi. Otogardaki firmaları araştıran polis ekipleri, A.N.S.’nin evden çıkarken ablasına ait nüfus cüzdanı ile İstanbul’a bilet aldığını ve İstanbul’a gittiği ortaya çıkarttı. Genç kızın bileti alırken de yalnız olduğu saptandı.

İzmir polisi İstanbul'da bulmuştu

İzmir polisi A.N.S.’nin İstanbul’da yanına gittiği arkadaşı A.O.Y.’nin adresini belirledi. Belirlenen adrese giden polis, A.N.S. ve A.O.Y.’yi bulamadı. Bunun üzerine cep telefonundan ulaşılan A.O.Y., genç kızı kaçırmadığını A.N.S.'nin kendisinin geldiğini belirtti. A.O.Y., daha sonra genç kızla birlikte Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Burada polisler tarafından sağlık raporu alınan A.N.S.’nin herhangi bir yaralanma ya da darba maruz kalmadığı tespit edildi. Genç kız polis tarafından aileye teslim edildi. A.N.S.'nin, ailesinin dikkatini çekmek için ‘kaçırıldım’ yalanına başvurduğunu, kaçırılmadığını söylediği belirtildi. Ayrıca, evde kaçırıldığı yönünde bırakılan izlerin de bir kurgu olduğu anlaşıldı. Öte yandan yapılan araştırmada, A.N.S.’nin daha önce de dört kez evden kaçtığı ve her seferinde polis tarafından bulunduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürü açıklama yapmıştı

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, genç kızın kaçırılmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirtmişti. Aşkın, "Kendi isteğiyle evinden ayrıldığı ortada. Ne uyuşturucu kaçakçısı var, ne de kızın yaralanması söz konusu. Kızın evinin kapısında zorlama bile yok. Evin çıkışından terminalden biletin alışına kadar yalnız olduğuna dair görüntüler var. İstanbul'a gittiğini tespit ettik. İstanbul'da birlikte olduğu kişiyi bulduk ve o kişi kızı teslim etti. Onun da haberi yok kızın geleceğinden, kız kendiliğinden çıkıp gitmiş. Bu kız daha önce de dört kez evinden kaçmış" diye aktarmıştı.  


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