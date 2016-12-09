Edinilen bilgiye göre, olay 4 Aralık günü Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıl önce İzmir'de yaşarken balıkçılık yapan İzzet E.'ye aşık olan Şehriban E. (21), ailesinin istememesine rağmen İzzet E. tarafından kaçırıldı. Çiftin 1 yıl sonra İsmail adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Bu arada İzzet E., eşinin ailesine 15 bin lira başlık parası verdi. İzzet E. ile Şehriban E. evlendikten sonra, Şehriban E.'nin ailesiyle görüşmesinden dolayı çiftin arasında sürekli kavga ve tartışma çıkmaya başladı. İzzet E. bir süre sonra çalışmak için İstanbul'a gitti. Eşi yokken akrabalarının yanına giden Şehriban E. kayınbabası İsmail ve kayınvalidesi Keziban tarafından tehdit edildi. Şehriban E. bu nedenle polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine kayınbaba ve kayınvalidesine ekim ayında 1 ay genç kadının evine yaklaşmama cezası verildi.

İstanbul'daki İzzet E. ise geçtiğimiz günlerde Adana'ya geldi. Şehriban E. de bir gün akrabalarına gezmeye gitti. Bu sırada İzzet E. eve geldi. Eşini evde göremeyen İzzet E. onun gelmesini bekledi. Eve gelen eşinin akrabalarına gittiğini öğrenen İzzet E. ile Şehriban E. arasında çıkan tartışmada, İzzet E. eşini tekme tokat dövmeye başladı. Bir süre sonra Şehriban E. bayıldı. İzzet E. hemen annesi ve akrabalarını arayıp, "Eşimi dövdüm bayıldı buraya gelin" dedi. Bir taraftan da genç kadının yüzüne su döküp ayıltmaya çalıştı. Ancak genç kadın ayılmayınca ambulans çağırdı. Eve annesi ve akrabaları gelince İzzet E. evden kaçtı. Ambulans ise Şehriban E.'yi hastaneye kaldırdı. Ancak Şehriban E., aldığı darbeler sonucunda 1 gün sonra hayatını kaybetti. İzzet E. ise polis tarafından Yeşilbağlar Mahallesi'nde yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek sorguya alındı. Şehriban E.'nin cenazesi ise yakınları tarafından morgdan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kadının başında darp izleri olduğu, boynunda ise kesikler olduğu tespit edildi. İzzet E.'nin ise emniyette polise verdiği ifadesinde, "Evde ailesine gittiği için tartıştık iki tokat attım bayıldı. Ben ayıltmaya çalıştım sonra da annemlere haber verdim. Ayılmayınca ambulans çağırdım. Annemler eve gelince ben evden ayrıldım sokaklarda gezdim. Eşimi çok seviyordum, öldüğü için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis olayla ilgili olarak İzzet E.'nin babası İsmail, annesi Keziban, kardeşi İbrahim E. ve kuzeni Nusret E.'yi de gözaltına aldı. Nusret ile İbrahim E.'nin üzerinden iki de tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında çelik yelek giydirilen İzzet E. zırhlı araçla getirilirken, uzun namlulu silahlı polisler de geniş güvenlik önlemi aldı.

Mahkemeye çıkarılan İzzet E. tutuklandı. Babası İsmail, annesi Keziban, kardeşi İbrahim E. ve kuzeni Nusret E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Keçe

