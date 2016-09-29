Hain darbe girişiminde FETÖ’cü cuntacıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için o gece ‘1 numara Almanya’ya kaçtı’ diyerek kendilerini motive ettikleri ortaya çıktı.

Soruşturmada ifadesi alınan Binbaşı Aziz Onur, Genelkurmay’da bir yüzbaşının kendisine “1 numara Almanya’ya kaçmış, başardık bu işi’ dediğini aktararak, bunun kim olduğu sorusu üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kastedildiğini anlattı. Onur, “Televizyondan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Havalimanında açıklama yaptığını gördüğüm için inanmadım” dedi.

Onur’un ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde: “Bilgi Sistem Daire’sinde bir binbaşı ve üsteğmen ‘biz çıkıyoruz’ dediler. Nereye gidiyorsunuz?’ diye sordum. ‘Bakacağız’ dediler. Ondan sonra ben de sivil giymeye karar verdim. Hem tarafım belli olsun diye...

Destek Kıtalarında 5-6 sivil kıyafetli ellerinde silahlı kişi vardı. Askerlere ‘gelin gelin, her şey kontrol altında 1. Başkan kurtuldu’ diyorlardı, kime inanacağımızı şaşırdık.

Bir koruma müdürü, ‘Ben sizi özel kuvvetler komutanıyla görüntülü olarak gö-rüştüreceğim, hatta şu an Cumhurbaşkanlığı Yaveri, kimle isterseniz görüştürebilirim, gelin’ dedi. Sonra ‘inanmak zorundasınız’ dedi. Ben de bu arada bütün askerleri ikna etmeye çalıştım. Televizyonda gördüklerimi anlattım. İkna etmeye çalıştım.

Ardından 1. Ordu,7, ve 8. Kolordu Komutanları açıklama yaptı. Yanlış bir iş yapmayın bunun hesabını veremezsiniz, diye... Daha sonra özel kuvvetler komutanıyla bizzat görüntülü görüşme yaptılar.

Ebru Karatosun ANKARA / Türkiye Gazetesi