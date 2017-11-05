KADEM 'Yaşamın İçinde Kadın '17 Fotoğraf Yarışması' ödül töreni

KADEM Antalya Temsilciliği’nin düzenlediği “Yaşamın İçinde Kadın” temalı fotoğraf yarışmasına fotoğrafçılar; Türkiye’de farklı alanlarda ve farklı sosyal kültürel ortamlardaki dezavantajlı kadınları kendi objektiflerinden yansıttılar. Yurdun dört yanından fotoğrafçıların katıldığı yarışmada jüri üyeleri kazanan eserleri belirledi. Dereceye giren eserler için ise bir otelde ödül töreni düzenlendi.

Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile AK Parti Antalya Kadın Kolları Başkanı Tülay Özçay’ın da katıldığı ödül töreninde konuşan KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş, 1500 eserin titizlikle değerlendirildiğini ve dereceye girenlerin belirlendiğini söyledi. Gelecek yıl hedeflerinin 3 bin eser olduğunu aktaran Taş, yarışmaya giren tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Enç ise, KADEM’in Antalya’nın yüzünü ağartacak projelere imza attığını söyledi. Yarışmada yer alan eserlerin profesyonel fotoğraflar olduğuna dikkat çeken Enç, projeye destek veren kuruluşlara teşekkür ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından ise ödül törenine geçildi. Yarışmanın birinciliğini, “Zor Şartlar” adlı eseriyle Alev Özcan elde ederken, “Köfteci” adlı fotoğrafıyla Yılmaz Dinçer ikinci, “İş Dönüşü” fotoğrafıyla Sema Mermertaş üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Belma Arslan, Fatma Bayko ve Mehmet Aslan kazandı. Yarışmaya katılan 39 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü. Yarışmanın birincisine 3 bin, ikinciye 2 bin, üçüncüye bin, mansiyona layık görülen eserlere ise500 TL ödül verildi.

Törenin ardından eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Suat Metin

